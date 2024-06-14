Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч

Пять стран готовы передать Украине системы Patriot, — Байден
Путин озвучил бредовые условия для незамедлительного прекращения войны
Сегодня свет в Украине начнут выключать раньше запланированного
Украина заключила соглашение о безопасности еще и с Японией
В «Укрэнерго» рассказали об отключениях света на 14 июня
Страны G7 достигли договоренности по использованию активов РФ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 524 060 солдат
Украина и США подписали соглашение о гарантиях безопасности
G7 решила, как передать Украине на 50 млрд долларов под российские активы, — Bloomberg
Байден подпишет соглашение о безопасности с Украиной во время саммита G7