Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч

Японский электромобиль Aspark Owl SP600 установил новый мировой рекорд скорости. Об этом пишет Carscoops

Профессиональный гонщик Марк Бассенг разогнал суперкар Aspark Owl SP600 до 438,7 км/ч на испытательном полигоне в Германии, побив предыдущий рекорд Rimac Nevera на 26,7 км/ч.

Отмечается, что автомобиль пока не является серийным — его производство планируют начать в ближайшее время.