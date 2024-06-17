Зеленский подвел итоги Саммита мира

Саммит мира, который состоялся в эти выходные в Швейцарии, может иметь практические шаги на пути к миру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам второго пленарного заседания участников саммита в воскресенье, 16 июня, передает Интерфакс-Украина.

«Формат Саммита мира абсолютно рабочий, и я благодарю вас (участников саммита) за это. Мы видим, что мы сделали правильный выбор — выбор двух пунктов безопасности и одного гуманитарного, чтобы начать двигаться к восстановлению полной безопасности и мира», — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что дискуссия участников саммита по продовольственной, ядерной безопасности и гуманитарным аспектам может иметь в результате абсолютно практические шаги.

«Мы все в мире заинтересованы в безопасности атомных станций и других атомных объектов. Я благодарен участникам Саммита мира за полное понимание этого и признание потребности в восстановлении полной безопасности ЗАЭС, которую захватили российские войска и превратили в плацдарм войны», — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что «продовольственная безопасность — это ключевой вопрос не только для стран Глобального Юга, но и для каждой страны в мире, потому что она определяет цену жизни.

«Срыв продовольственных рынков — это прямой путь к хаосу. К сожалению, РФ слишком часто пыталась направить мир на путь дестабилизации и хаоса. Поэтому нам всем нужно объединяться, чтобы гарантировать каждой семье в мире и каждому человеку право на еду и защиту от ценового хаоса», — заявил президент.

Зеленский также поблагодарил участников саммита за обсуждение вопросов освобождения людей из российского плена, а также возвращение незаконно похищенных Россией украинских детей.

«Мы должны вернуть каждую и каждого домой. Наших гражданских пленников РФ, похищенных детей. И наших воинов. Каждый день в плену ужасен, и мы должны освободить тысячи людей, у которых унесли годы жизни, которых подвергают пыткам и которым врут в России, когда говорят, что никто их не ждет в Украине. Представьте — какой это личной катастрофой является для каждого человека и ребенка. Мы должны их всех освободить», — подчеркнул он.

Напомним, в ОП обнародовали коммюнике Саммита мира.