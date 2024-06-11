Итальянцы выявили неожиданный способ борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона

Эксперты из университета Калабрии в Италии выявили новый способ борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что куркуминсодержащие наночастицы могут ослаблять симптомы нейродегенеративных заболеваний у грызунов.

Ученые поясняют, что куркумин – это вещество и пищевая добавка, входящая в состав корня куркумы.

По их словам, данное соединение обладает рядом биологических свойств, включая противовоспалительное, антиоксидантное, антипролиферативное, противоопухолевое, иммуномодулирующее, противомикробное, противодиабетическое и нейропротекторное действие.

Во время опыта специалисты давали мышам капсулы, насыщенные наночастицами куркумина.

Уточняется, что наночастицы – это твердые частицы вещества диаметром от 1 до 100 нанометров, а их преимуществом в составе разнообразных пищевых добавок является быстрая скорость всасывания и высокая биодоступность – в формате наночастиц большее количество продукта будет получено и использовано организмом.

Оказалось в итоге, что куркумин снижал воспаление, активировал нейрогенез и препятствовал накоплению неправильно свернутых белков в мозге мышей с болезнью Альцгеймера.

Информируется также, что лечение наночастицами куркумина в комплексе с рыбьим жиром и сывороточным альбумином снижает окислительный стресс и предотвращает дисфункцию нейронов при болезни Паркинсона.

Отмечается, что куркумин модулирует ряд сигнальных путей, связанных с развитием нейродегенеративных заболеваний.

Резюмируется, что в будущем вещество можно будет использовать для создания новых препаратов для терапии таких болезней у людей.

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