Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике

Президент США Джо Байден вновь опозорился на публике. Очередной конфуз случился после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии.

На опубликованных кадрах видно, что политик в очередной раз «потерялся» и отбился от группы своих коллег.

Сперва собравшиеся приветствовали парашютистов, но потом Джо Байден решил пройтись.

Курьез прокомментировал старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, заявив, что видео было искажено. Уверяется, что глава государства поздравлял одного из парашютистов и одобрительно показывал ему большой палец вверх.

Ранее мы писали, что Трамп хочет публично унизить Байдена.