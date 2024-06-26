Названы страны Европы, жители которых не очень любят пиво

Эксперты из Лейпцигского университета в Германии и университета Онтарио в Канаде узнали кое-что интересное. Они выяснили, в каких странах Европы пиво любят, а в каких – не очень.

В их отчете сказано, что больше всего этого хмельного напитка потребляют жители многих стран Западной и Восточной Европы, а также Норвегии, Словении, Испании, а вот меньше всего его любят во Франции, Греции, Италии, Португалии и Швеции.

В ходе своей работы специалисты оценили специфику потребления алкоголя в Европе в 2000-2019-х годах.

Поясняется, что ученые систематизировали и классифицировали информацию по теме из архивов Всемирной организации здравоохранения, а также учли данные официальных отчетов о продажах алкоголя в исследуемых странах.

В итоге удалось узнать, что меньше всего пива потребляют во Франции, Греции, Италии, Португалии и Швеции. Местные жители предпочитают вино.

Информируется, что Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения и Испания характеризовались высоким уровнем общего потребления пива и относительно низким крепких спиртных напитков.

Сказано, что много алкоголя в целом (в том числе пива) потребляли в Хорватии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.

Указывается, что высокий уровень общего потребления спиртного (за исключением вина) был зафиксирован в Эстонии, Латвии и Литве.

Примечательно, что Украина, Болгария и Кипр характеризовались наименьшей распространенностью пьющих, а также наибольшим числом пожизненно воздерживающихся от алкоголя.

Резюмируется, что алкогольной зависимостью чаще других страдали жители Финляндии, Исландии, Ирландии, Люксембурга и Мальты.

Ранее выяснилось, почему людей так тянет пить пиво.