Венгры разузнали о собаках кое-что интересное

Эксперты из университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште (Венгрия) узнали о собаках кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что удалось выяснить, способны ли эти животные распознавать своих хозяев по записи голоса.

Ранее уже было установлено, что собаки чувствительны к определенным акустическим сигналам в человеческом голосе, и могут распознавать пол говорящего и различать знакомые и незнакомые голоса.

Однако до сих пор было непонятно, способны ли они узнать по голосу конкретного человека.

Добавляется, что до этого способность распознавать людей на индивидуальном уровне по голосу была доказана только у лошадей и макак-резусов.

В опыте участвовали семьи владельцев собак – это было 31 животное и по три человека от каждой семьи. Ученые воспроизводили голоса людей в записи.

Сказано, что собака должна была узнать голос и подойти к его обладателю.

Говорится: «В то время как предварительно записанная речь воспроизводилась через динамики, хозяева не говорили и не делали никаких жестов, так что животным приходилось делать выбор исключительно на основе услышанного голоса».

Информируется, что, используя анкету и акустический анализ голосов владельцев, ученые проанализировали потенциальные демографические и акустические переменные, которые могли повлиять на способность собак распознавать голос.

В итоге оказалось, что собаки узнают голоса знакомых людей в записи и правильно определяют их обладателей.

Резюмируется, что данное исследование дало первые доказательства индивидуального распознавания людей собаками, а данная способность полезна для общения между разными видами.

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