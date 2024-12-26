Украинцы продолжают массово декларировать огнестрельное оружие

Украинцы массово декларируют огнестрельное оружие. Об этом говорят в МВД, сообщает «Интерфакс-Украина».

Информируется следующее: «За месяц действия закона о декларировании оружия украинцы задекларировали 1 930 единиц огнестрельного оружия и более 263 тысяч боеприпасов».

Правоохранители также отмечают, что данная кампания по декларированию оружия гражданскими уже имеет хороший результат, украинское общество понимает важность учета и контроля оружия, ведь речь идет о составляющей безопасности государства и каждого украинца.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сказал: «Противодействие незаконному обороту оружия в условиях полномасштабной войны является сложной и многоэтапной задачей, но я уверен, что мы с ней справимся».

Чиновник добавил: «Мы рассчитываем на принятие украинцами сознательного решения – задекларировать и законно хранить оружие, а также осознание того, что оружие может применяться только против оккупантов, но ни в коем случае не в преступных целях».

Резюмируется: «Вопрос безопасности – комплексный и включает не только работу правоохранителей, но и сознание граждан».

Ранее была выявлена ключевая черта характера преступников.