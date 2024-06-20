Стало известно, когда в Украине могут ослабить графики отключения света

В Украине могут ослабить графики отключения света уже в августе. Такой прогноз связан с несколькими причинами. Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян в эфире «Суспільного».

Он напомнил, что россияне повредили и уничтожили часть украинский объектов генерации и это привело к дефициту электроэнергии. Такая ситуация вызвала необходимость вводить отключения света. Ситуация будет оставаться сложной еще полтора месяца.

По словам Слободяна, сейчас проходят плановые ремонты на атомных энергоблоках. Они обеспечивают более 50% потребностей потребителей даже учитывая оккупацию ЗАЭС.

Также он добавил, что перечень объектов критической инфраструктуры в Украине, которые не отключают от света, планируют поделить по сезонам — на летний и зимний.

«Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть к нему», — рассказал глава Госэнергонадзора.

Он уточнил, что ремонт атомных энергоблоков и новые правила электроснабжения объектов критической инфраструктуры могут привести к улучшению ситуации со светом в августе.

Напомним, зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день.