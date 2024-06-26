Хиндуджа: членов богатейшей семьи Великобритании упекли в тюрьму

Членов богатейшей семьи Великобритании приговорили к тюремному сроку за эксплуатацию прислуги.

78-летний Пракаш Хиндуджа, его жена Камала, их сын Аджай и невестка Намрата обвиняются в том, что они держали своих работников на вилле в Швейцарии в рабских условиях: им запрещали выходить из дома, разрешали спать только в подвале на матрасах, отнимали паспорта, заставляли работать по 18 часов в сутки 7 дней в неделю и выплачивали лишь десятую часть зарплаты, требуемой по швейцарскому законодательству, раз в три-шесть месяцев.

В то же время расходы семьи Хиндуджа на собаку достигали $9,6 тысяч в год, а их состояние по итогам 2023 года превысило $43,5 млрд, подчеркнула прокуратура.

Пракаш и Камала получили тюремные сроки по 4,5 года каждый, Аджай и Намрата — по четыре года.