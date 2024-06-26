ChatGPT прошел «тест Тьюринга», который проверяет наличие интеллекта, эквивалентного человеческому. Об этом заявили ученые-когнитивисты из Калифорнийского университета, передает Daily Mail.

Для теста Тьюринга живые люди должны были в ходе общения с ChatGPT выяснить, общаются они с человеком или чатом ChatGPT.

Ученые утверждают, что ChatGPT-4 смог обмануть людей в 54% случаев.

У предыдущих поколений и других ИИ результаты «теста Тьюринга» хуже.