Минобороны не поддержало увеличение срока обновления данных в ТЦК

Министерство обороны Украины не поддерживает увеличение срока обновления военно-учетных данных для военнообязанных с 60 до 150 дней. Об этом заявил спикер ведомства Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

По его словам, нет оснований для увеличения сроков обновления данных для военнообязанных в ТЦК с 60 до 150 дней.

«На самом деле конечным сроком обновления своих данных остается 16 июля согласно действующему законодательству. Консультации и дискуссии по этому поводу продолжаются, впрочем, сейчас мы не видим оснований для того, чтобы этот срок продлевать до 150 дней, ведь есть приложение Резерв+, в котором можно обновить свои данные в течение нескольких минут», — отметил спикер Минобороны.

По словам Лазуткина, инициативы по внедрению продлений сроков для обновления данных военнообязанных украинцев наблюдаются со стороны определенных депутатов, но позиция Минобороны совпадает с нормами, прописанными в законе.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней после 18 мая. Это можно сделать через приложение Резерв+, в ТЦК или ЦНАПе.

Напомним, в Резерв+ запустят автоматическое предоставление отсрочки.