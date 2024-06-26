В Киеве пьяный водитель насмерть сбил пешехода, убегая от полиции

В Киеве пьяный 62-летний водитель скрывался от полицейских и сбил насмерть пешехода. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что смертельное ДТП произошло 23 июня примерно в 21 час на ул. Даниила Щербаковского.

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser превысил разрешенную скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора.

«Указанное нарушение было зафиксировано сотрудниками полиции, которые начали его догонять. На требование работников полиции остановится водитель автомобиля не отреагировал и продолжил движение. Скрываясь от полицейских, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате данного ДТП от полученных травм пешеход погиб на месте», — говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: у него в крови обнаружено 1,08 промилле алкоголя.

Напомним, на Киевщине пьяный водитель наехал на полицейского.