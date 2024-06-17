В ОП обнародовали коммюнике Саммита мира

Во время саммита мира в Швейцарии, который состоялся 15-16 июня, участники согласовали общую позицию относительно трех пунктов: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев, похищенных Россией. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в воскресенье, 16 июня.

«Ключевые принципы по этим элементам ради справедливого и устойчивого мира изложены в Общем коммюнике об основах мира», — говорится в сообщении.

Саммит стал самым масштабным международным мероприятием ради Украины и мира — в нем приняли участие 101 страна и международная организация, представляющие все части мира и континенты. Две трети стран-участниц были представлены на самом высоком уровне.

«Саммит дал возможность каждому из участников продемонстрировать глобальное лидерство. Фактически это мероприятие является первым шагом к справедливому миру, основывающемуся на Уставе ООН и базовых принципах международного права», — заявили в Офисе президента.

В коммюнике участники Саммита отметили, что использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде, а украинские атомные электростанции и установки, в частности, Запорожская АЭС, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и надзором.

Совместное коммюнике также содержит пункт о бесперебойном производстве и поставках продуктов питания. Нападения на торговые суда, гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы. В коммюнике отмечается: продовольственную безопасность никак нельзя использовать как оружие.

Военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена, все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и гражданские — возвращены в Украину.

Это три из десяти пунктов Формулы мира, которую президент Владимир Зеленский представил в ноябре 2022 года, во время встречи G20 в Индонезии. Работа по остальным пунктам будет продолжена вместе с мировым сообществом в определенных на Саммите рабочих форматах.

Напомним, Путин озвучил бредовые условия для незамедлительного прекращения войны.