Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи

Певица Билли Айлиш любила смотреть жесткое порно с 11 лет. Она заявила о проблемах после просмотров видео 18+.

Билли Айлиш говорит, что смотрела чрезвычайно много такого контента, утверждая, что в этом не было ничего такого.

Из-за предпочтений жесткого жанра у Билли Айлиш начались проблемы со сном: сонные параличи и кошмары.

Справка. Билли Айлиш — американская певица и автор песен. Двукратная лауреатка премии «Оскар» — за песни «No Time to Die» и «What Was I Made for», написанные для фильмов «Не время умирать» и «Барби».