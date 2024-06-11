В Риме произошло необычное ограбление

В центре Рима произошло весьма необычное ограбление. О преступление в итальянской столице пишет издание Messaggero.

Сообщается, что в ночь на воскресенье, 9 июня, тут был совершен налет на бутик Bulgari.

Бандиты похитили добычу как минимум на полмиллиона евро.

На все про все у них ушло всего одиннадцать минут.

Местная полиция говорит, что в магазин преступники попали из-под земли, прорыв тоннель.

Сейчас правоохранители ведут поиски членов группировки, которая состояла по меньшей мере из трех человек.

Копы изучают записи камер видеонаблюдения.

Стоит добавить, что этот бутик расположен на улице Дей-Кондотти по соседству с другими люксовыми магазинами.

В публикации сказано, что полиции удалось спугнуть грабителей, которые сбежали через обширную сеть канализационных тоннелей.

Резюмируется, что для того, чтобы попасть в магазин, бандиты использовали GPS – такой датчик могли установить в бутике за несколько дней до преступления.

Ранее в Милане произошло весьма необычное ограбление.