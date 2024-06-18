Стало известно, почему тренироваться лучше на свежем воздухе

Эксперты из Техасского университета A&M в США говорят, что тренировки лучше проводить на свежем воздухе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что подобные занятия улучшают внимание, исполнительную функцию и рабочую память, а также повышает настроение.

Новое исследование базировались на результатах ранее проведенных научных работ на тему влияния физической активности на психическое и физическое здоровье.

Указывается, что одно из них выявило, что езда на велосипеде в естественных условиях на открытом воздухе способствует улучшению показателей направленного внимания (способности сфокусироваться на одной задаче) и повышению настроения. А вот использование велотренажера не было связано с такими благоприятными эффектами.

Ученые говорят, что ходьба на свежем воздухе стала фактором улучшения показателей внимания, рабочей памяти и исполнительной функции.

Отмечается, что в основе такой корреляции лежит множество механизмов, включая снижение стресса, укрепление иммунной функции и налаживание новых социальных контактов.

Резюмируется, что контакт с природой (пробежки в парке или занятия на открытой спортивной площадке) может обеспечивать более обширный спектр преимуществ для здоровья, чем тренировки в зале или дома.

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