Японцы рассказали, почему у мужчин и женщин – разная продолжительность жизни

Эксперты из университета Осаки в Японии поведали о том, почему у мужчин и женщин – разная продолжительность жизни. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что блокирование выработки половых клеток у рыб сокращает разницу в продолжительности жизни между самками и самцами.

Указывается, что в рамках опыта специалисты удалили половые клетки у небольших бирюзовых рыбок-киллифишей, пресноводных видов, которые достигают половой зрелости за две недели и живут всего несколько месяцев.

Поясняется, что половые клетки (или гаметы) представляют собой репродуктивные клетки, необходимые для обеспечения процесса полового размножения. Сперматозоиды и яйцеклетки служат половыми клетками самцов и самок позвоночных животных.

Подчеркивается при этом, процесс старения у рыб-киллифишей аналогичен процессу старения у людей.

Предполагалось, что подобное вмешательство продлит жизнь как самок, так и самцов рыб, но, в результате, этого не случилось.

Сказано, что удаление половых клеток увеличило продолжительность жизни рыб мужского пола, а вот самки без половых гамет, наоборот, умирали раньше.

Кроме этого было решено выяснить, увеличит ли прием витамина D продолжительность жизни рыб. Наблюдалось продление жизненного срока на 21% у самцов и на 7% у самок.

Резюмируется, что полученные данные помогут понять, почему женщины (и самки отряда приматов, таких как шимпанзе) обычно живут дольше мужчин (самцов).

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