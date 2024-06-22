12 ребенок Илона Маска: бизнесмен не дает комментариев

У Илона Маска родился 12-й ребенок. Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников издания, ребенок родился еще в начале 2024 года. Его мать — директор по специальным проектам Neuralink Шивон Зилис, которая в 2021 году родила Маску близнецов.

Ни Маск, ни Зилис не захотели комментировать рождение их общего третьего ребенка.