Реалистичная секс-кукла из Китая может заставить себя полюбить

В Китае анонсировали выпуск реалистичных секс-кукол, способных устанавливать эмоциональную связь с владельцами.

Эти куклы будут выглядеть как настоящие люди, включая физиологические особенности, и будут доступны в мужском и женском варианте.

Главная особенность кукол — встроенный искусственный интеллект, позволяющий им знать предпочтения владельцев и выстраивать с ними эмоциональную и физическую связь. Компания Starpery Technology разрабатывает собственную языковую модель, аналогичную ChatGPT, для этих целей.

Первые прототипы выйдут в августе 2024 года.

Кроме секс-кукол, Starpery Technology будет выпускать роботов-помощников для ухода за людьми с ограниченными возможностями, которых также можно использовать в качестве горничных.