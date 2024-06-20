Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > «Медведи» атакуют аналог доллара в мире крипты - USDT

«Медведи» атакуют аналог доллара в мире крипты - USDT

Автор: «Фраза»
20.06.24 14:14
113
«Медведи» атакуют аналог доллара в мире крипты - USDT

Сейчас группа «медведей» использует атаку на криптовалюту USDT (один из стейблкоинов, каждая монета USDT связана с 1 USD) с целью опустить криптовалютный рынок еще сильнее. Идея рискованная, за USDT стоит итальянская мафия, эмигрировавшая в свое время в США. Не думаем, что им это нравится, могут решить вопросы по-своему.

Что мы имеем на данный момент?

Начата активная акция против главного стейблкоина рынка. На Таймс-Сквер в Нью-Йорке появился рекламный щит с обвинением Tether в коррупции.

Consumers Research запустила рекламную кампанию, обвиняя эмитента USDT в создании пирамидальной схемы и называя его «новым FTX».

Обвинения в связях с криминалом

Также Tether получает обвинения в связях с правительствами других стран, террористическими группами, картелями и торговцами людьми.

Маниупляции

По соцсетям поползли слухи типа «Tether повторит судьбу обазнкротившейся FTX...». Цель проста — вызвать массовую панику у держателей USDT, а если получится открепить USDT от 1$. В бой пойдут и дополнительные аргументы. Впрочем, сделать это будет крайне сложно.

Активная кампания против USDT набирает обороты, но насколько реальны эти угрозы и повлияют ли они на рынок в долгосрочной перспективе? Будем следить за развитием событий. Но, стоит отдать должное данной «медвежьей группировке» — идея хорошая, это реально может опустить весь рынок на 30-50% вниз.

Источник информации

Тэги: доллар, мафия, криптовалюта USDT, USDT

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.06.24 16:16

США намерены приостановить выполнение всех заказов на Patriot ради поставок Украине, — FT

20.06.24 15:47

Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ

20.06.24 15:29

Британцы уверяют, что скоро люди будут массово есть… саранчу

20.06.24 15:18

В Польше разбился автобус с украинцами

20.06.24 14:42

В ГПСУ рассказали, могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+

20.06.24 14:17

Дроны СБУ ударили еще по двум нефтебазам в России

20.06.24 13:50

Послы ЕС согласовали 14 пакет санкций против РФ

20.06.24 13:32

Игра в кальмара 2: дата выхода все ближе. На подходе 3 сезон

20.06.24 13:29

Сборная Украины по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

20.06.24 12:34

Румыния размышляет над передачей Украине системы Patriot, но есть нюанс

20.06.24 14:42

В ГПСУ рассказали, могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+

20.06.24 14:17

Дроны СБУ ударили еще по двум нефтебазам в России

20.06.24 13:50

Послы ЕС согласовали 14 пакет санкций против РФ

20.06.24 11:05

Стало известно, когда в Украине могут ослабить графики отключения света

20.06.24 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 530 920 солдат

19.06.24 15:18

F-16 от США будут размещены на территории Украины, — Белый дом

19.06.24 14:43

ВРУ в первом чтении поддержала создание военной полиции

19.06.24 12:56

Влияние закона о мобилизации в перспективе может привести к обсуждению демобилизации, — Генштаб

19.06.24 10:02

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 529 750 солдат

18.06.24 16:39

РФ готовит новое наступление в Харьковской области

17.06.24 03:41

Японцы рассказали, почему у мужчин и женщин – разная продолжительность жизни

17.06.24 05:09

Стало известно, почему люди чихают при ярком свете

14.06.24 16:53

Американцы поведали об опасности одиночества для здоровья

13.06.24 16:21

Британцы назвали элементарный способ снизить тревожность

14.06.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 524 060 солдат

14.06.24 14:29

Французы рассказали, чем опасна депрессия в молодом возрасте

17.06.24 14:39

НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности

14.06.24 13:23

Ученые развенчали жуткий миф о сладких напитках

14.06.24 16:39

Лондонский клуб шокировал игрока сборной Украины накануне старта Евро-2024

14.06.24 15:16

Сегодня свет в Украине начнут выключать раньше запланированного

Фото и Видео
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
В Одессе с пирса во время шторма смыло в море очередную девушку
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.