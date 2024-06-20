«Медведи» атакуют аналог доллара в мире крипты - USDT

Сейчас группа «медведей» использует атаку на криптовалюту USDT (один из стейблкоинов, каждая монета USDT связана с 1 USD) с целью опустить криптовалютный рынок еще сильнее. Идея рискованная, за USDT стоит итальянская мафия, эмигрировавшая в свое время в США. Не думаем, что им это нравится, могут решить вопросы по-своему.

Что мы имеем на данный момент?

Начата активная акция против главного стейблкоина рынка. На Таймс-Сквер в Нью-Йорке появился рекламный щит с обвинением Tether в коррупции.

Consumers Research запустила рекламную кампанию, обвиняя эмитента USDT в создании пирамидальной схемы и называя его «новым FTX».

Обвинения в связях с криминалом

Также Tether получает обвинения в связях с правительствами других стран, террористическими группами, картелями и торговцами людьми.

Маниупляции

По соцсетям поползли слухи типа «Tether повторит судьбу обазнкротившейся FTX...». Цель проста — вызвать массовую панику у держателей USDT, а если получится открепить USDT от 1$. В бой пойдут и дополнительные аргументы. Впрочем, сделать это будет крайне сложно.

Активная кампания против USDT набирает обороты, но насколько реальны эти угрозы и повлияют ли они на рынок в долгосрочной перспективе? Будем следить за развитием событий. Но, стоит отдать должное данной «медвежьей группировке» — идея хорошая, это реально может опустить весь рынок на 30-50% вниз.

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