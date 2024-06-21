Telegram запустил сервис знакомств

Telegram запустил собственный сервис для знакомств TON Dating. Он будет бесплатный для женщин и платным для мужчин (2500 «звёзд» или около 2.5-3 тыс. гривен).

А время в приложении TON Dating можно будет монетизировать в Toncoin за приглашения друзей, «лайки» и «мэтчи».

Работать TON Dating будет через отдельного Telegram-бота.