Китайцы создали нейрость, которая может командовать военными

Эксперты из университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая создали искусственный интеллект, который может командовать военными. Об этом пишет издание The South China Morning.

Данная нейросеть способна моделировать мышление того или иного командира, учитывая его опыт и недостатки.

Указывается, что модель поведения базируется на основе образа мышления, опыта и личных качеств полководцев.

Подчеркивается, что она может быть скорректирована по требованию заказчика.

Ученые говорят, что целью разработки является обеспечение реалистичных военных учений в виртуальной среде в условиях дефицита высокопоставленных офицеров, которые не всегда могут участвовать в таких мероприятиях.

Резюмируется, что этот искусственный интеллент может не только выступать ассистентом командующего, как его американский аналог, но и самостоятельно руководить боевыми действиями.

Ранее появился искусственный интеллект от Apple.