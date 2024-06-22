Instagram показывает сексуальный контент подросткам чаще, чем взрослым, - исследование

«Медведи» атакуют аналог доллара в мире крипты - USDT
Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024
США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО. Первые поставки будут уже летом
Путин сделал заявление о выводе войск с территории Украины
Стало известно, как будут действовать графики отключения света 21 июня
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 531 980 солдат
США намерены приостановить выполнение всех заказов на Patriot ради поставок Украине, — FT
В ГПСУ рассказали, могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+
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Стало известно, когда в Украине могут ослабить графики отключения света