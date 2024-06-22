Instagram показывает сексуальный контент подросткам чаще, чем взрослым, - исследование

Результаты исследования The Wall Street Journal и Северо-восточного университета Массачусетса показали, что несовершеннолетние подростки в рекомендациях Instagram получают в 3 раза больше видео «пикантного» (сексуального) характера по сравнению с пользователями в возрасте от 30 лет.

При этом TikTok и Snapchat не показывали сексуальный контент несовершеннолетним пользователям.

В Meta признали проблему и, как утверждается, приняли меры.

Впрочем, журналисты сомневаются, что ситуация с сексуальным контентом для подростков коренным образом изменится.