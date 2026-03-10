Экологи бьют тревогу: китам, моржам и тюленям в Арктике грозит гибель

Международная группа экологов провела исследование в канадской бухте Кембридж-Бей. По его результатам они сделали тревожное заявление.

Ученые говорят, что был зафиксирован резкий рост уровня шума от кораблей, самолетов и снегоходов в подводном мире Арктики – все это мешает китам, моржам и тюленям общаться, искать пищу и выживать в суровых условиях.

Сообщается: «Регион нагревается в три раза быстрее, чем остальная планета. Таяние льдов открывает новые пути для судоходства, туризма и добычи ресурсов, но одновременно увеличивает акустическое загрязнение».

Специалисты поведали, что десять лет проводили измерения с помощью подводного прибора, установленного в 2012-м году. Сравнение тихого мая и активного августа показало: в конце лета шум в океане в среднем выше на 10 децибел, а резких звуков становится в десять раз больше.

Информируется также: «Существующие европейские стандарты контроля шума устарели для северных широт. Они рассчитаны на низкие частоты больших кораблей, но не учитывают звуки авиации, малых катеров и снегоходов. Так, к примеру, в мае 2018-го года прибор зафиксировал около двух тысяч проездов техники с уровнем шума до 80 децибел».

Добавляется, что наиболее показательным для исследователей стал 2020-й год, когда из-за пандемии коронавируса судоходство заметно сократилось. Уже в августе уровень подводного шума оказался почти таким же низким, как обычно бывает в мае, что наглядно показало, насколько сильно человеческая деятельность влияет на акустическую обстановку в море.

Отмечается, что для местных животных звук играет жизненно важную роль: с его помощью они общаются, находят пищу и ориентируются в пространстве. Громкий антропогенный шум может заглушать сигналы между матерью и детенышем и вынуждать обитателей покидать привычные районы кормления.

