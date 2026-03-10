Глава Пентагона жестко высказался по поводу войны с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет жестко высказался по поводу войны с Ираном. Желает поставить противника на колени.

Чиновник сказал: «Это война. Это конфликт. Это значит, что нужно поставить врага на колени».

Добавляется при этом: «Я хочу, чтобы зрители поняли, что это только начало. Со временем должен наступить момент, когда Иран окажется неспособным к боевым действиям и сдастся».

Подчеркивается: «Мы готовы зайти так далеко, как это необходимо».

