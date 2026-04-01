Жуткое ДТП в Волынской области унесло жизни двух школьников

В минувшее воскресенье, 12 апреля, между селами Хоцунь и Сваловичи в Волынской области произошло жуткое ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что 17-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал на обочину дороги и несколько раз перевернулся.

Увы, в результате аварии двое пассажиров автомобиля (17-летний и 16-летняя школьники) погибли на месте инцидента.

Добавляется, что сам водитель и еще двое пассажиров не пострадали.

Правоохранители говорят, что водителя уже задержали. Сведения по факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло гибель нескольких лиц (ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

