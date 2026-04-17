В Беларуси хотят построить странный туристический объект

В Полесском радиационно-экологическом заповеднике в Беларуси собираются построить смотровую вышку с видом на саркофаг Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило местное руководство.
Там говорят: «Это будет смотровая площадка на высоте более пяти метров. Предусмотрен безопасный подъем для гостей заповедника. Внутри все будет обустроено для удобства посетителей».
Уверяется, что с этой вышки можно будет увидеть саркофаг объекта.
Отмечается: «С нашей территории при хороших погодных условиях можно его увидеть».
Добавляется, что на территории есть пожарная вышка, но она не предназначена для посетителей.
Ожидается, что новая площадка будет готова в июне.
