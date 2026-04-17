В Беларуси хотят построить странный туристический объект

В Полесском радиационно-экологическом заповеднике в Беларуси собираются построить смотровую вышку с видом на саркофаг Чернобыльской АЭС. Об этом сообщило местное руководство.

Там говорят: «Это будет смотровая площадка на высоте более пяти метров. Предусмотрен безопасный подъем для гостей заповедника. Внутри все будет обустроено для удобства посетителей».

Уверяется, что с этой вышки можно будет увидеть саркофаг объекта.

Отмечается: «С нашей территории при хороших погодных условиях можно его увидеть».

Добавляется, что на территории есть пожарная вышка, но она не предназначена для посетителей.

Ожидается, что новая площадка будет готова в июне.

Ранее на ЧАЭС отреагировали на слухи о возможном обрушении саркофага.