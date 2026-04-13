Корейцы рассказали, как быстро вывести алкоголь из организма

Эксперты из Национального университета Сунчхон в Южной Корее поведали кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что смесь на основе цитрусового уксуса и растительного экстракта способна ускорять переработку алкоголя и снижать его вред для печени.

Ученые анализировали комбинацию уксуса из Citrus unshiu (японского мандарина) и экстракта плодов Hovenia dulcis, известного также как конфетное дерево.

В опытах на животных смесь снижала уровень этанола и его токсичного метаболита ацетальдегида в крови, а также уменьшала повреждение печени и улучшала показатели липидного обмена при регулярном употреблении алкоголя.

Поясняется, что ацетальдегид представляет собой один из ключевых факторов, вызывающих похмелье. При употреблении больших доз алкоголя ферментные системы печени могут не справляться с утилизацией ацетальдегида, что приводит к его накоплению в крови и тканях.

Указывается, что это вызывает тошноту, рвоту, головную боль и слабость.

Также специалисты провели эксперимент с участием тридцати человек. У подопытных, принимавших смесь, концентрации алкоголя и ацетальдегида в крови оказались ниже, чем у участников группы плацебо.

По словам корейцев, это указывает на более быстрое выведение алкоголя из организма.

Предполагается, что такой эффект связан с активацией ферментов, участвующих в расщеплении алкоголя, а также с антиоксидантными свойствами компонентов, которые помогают защитить клетки печени от повреждений.

