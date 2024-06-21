Стало известно, как будут действовать графики отключения света 21 июня

В Украине в пятницу, 21 июня, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«21 июня: по указанию „Укрэнерго“ графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток», — сказано в сообщении.

При этом с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина — последствия массированных атак россиян по энергообъектам.

В случае изменений в графиках будет сообщено отдельно.

Напомним, в ДТЭК рассказали, сколько домов в Киеве не отключают от света.