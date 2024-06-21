Путин сделал заявление о выводе войск с территории Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что не намерен выводить войска РФ с территории Украины для проведения мирных переговоров. Об этом глава Кремля заявил во Вьетнаме в четверг, 20 июня, сообщают росСМИ.

«Если Киев связывает ведение переговоров с Москвой с выводом российских войск, то этого никогда не произойдет», — подчеркнул российский правитель.

По словам Путина, «Россия готова продолжать диалог с Украиной на базе переговоров, состоявшихся весной 2022 года в Минске и Стамбуле». РФ вроде бы всегда была «за» и никогда не отказывалась от мирных переговоров.

«Мы никогда не отказывались от переговоров. Но не на основе каких-либо эфемерных формул, а на основе тех договоренностей, которые были достигнуты во время непростых переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной», — сказал русский диктатор.

Напомним, Путин озвучил бредовые условия для незамедлительного прекращения войны.