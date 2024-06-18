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Новости > Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

Александр Панько
18.06.24 12:56
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Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

Ситуация с электроэнергией в Украине этой зимой ожидается сложная. Свет могут включать на 6-7 часов в день. Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас сложно делать какие-либо прогнозы по электроэнергии на зиму, поскольку непонятно, какая генерация будет в начале отопительного сезона.

«Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, что и есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом вычесть критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом», — рассказал Коваленко.

Он также уточнил, что этот вопрос нужно обсуждать в августе, поскольку тогда станет ясно, какие будут возможности импорта и сколько генерации удастся восстановить.

Коваленко отметил, что бытовым потребителям и бизнесу нужно подготовиться к значительному дефициту электроэнергии.

«Как можно к нему приготовиться? Это альтернативные варианты жизни. Начиная от батарей, батареек разного формата, и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность — солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и прочее», — добавил он.

Напомним, «Укрэнерго» анонсировало круглосуточные отключения света.

Тэги: новости Украины, отключение света

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