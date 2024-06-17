Стало известно, почему люди чихают при ярком свете

Эксперты из Кливлендской клиники в США выяснили кое-что любопытное. Они пояснили, почему люди чихают при ярком свете.

В отчете ученых сказано, что была проанализирована связь между воздействием яркого света и чихательным рефлексом у людей.

Отмечается, что такое странное свойство было генетической особенностью, встречающейся у каждого третьего человека в мире.

Американцы назвали подобное аномалию аутосомно-доминантным синдром непреодолимой гелиоофтальмической вспышки, или световой чихательный рефлекс.

Указывается, что он возникает при резкой смене освещения, например, когда человек выходит из тени здания на залитую солнцем площадку или включает мощную лампу в темной комнате.

Информируется, что световой чихательный рефлекс оказался доминантным генетическим признаком, то есть, другими словами, человек имеет 50% шанс унаследовать такую реакцию, если она была у одного из его родителей.

Сообщается, что выраженность светового чихательного рефлекса может варьироваться от человека к человеку.

Так, как оказалось, у некоторых такое чихание случается лишь изредка, а вот у других яркий свет может спровоцировать неконтролируемое чихание несколько раз подряд.

Специалисты предполагают, что яркий свет может стимулировать тройничный нерв, ветви которого пронизывают лицо.

Впрочем, по их словам, такое чихание обычно безвредно, хотя из-за него человек может на секунду отвлечься в опасной обстановке.

Для того, чтобы победить такой рефлекс, исследователи советуют носить солнцезащитные очки при ярком свете.

Подчеркивается также, что антигистаминные препараты, которые принимают при аллергии, не помогают против него.

Кроме этого советуют и другой вариант: нажать пальцем под носом пальцем в горизонтальном положении. Такое давление может либо подавлять раздражение, которое тройничный нерв может испытывать от яркого света, либо мешать нервным сигналам, вызывающим чих.

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