Ополаскиватель для рта: вред доказан научно

Ученые выяснили, что ежедневное использование ополаскивателя для рта Listerine Cool Mint может увеличить вероятность развития рака пищевода и толстой кишки. Это связано с содержанием спирта в ополаскивателе для рта , который способствует размножению канцерогенных бактерий, особенно после трёх месяцев регулярного применения.

Профессор Крис Кеньон, руководивший исследованием, отметил, что аналогичные результаты могут наблюдаться и при использовании других спиртосодержащих ополаскивателей для рта.

Исследователи рекомендуют ограничить использование ополаскивателей для рта до нескольких дней в неделю и выбирать продукты без спирта.