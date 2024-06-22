Декстер: первородный грех. Начались съёмки сериала о юности маньяка

В Майами начались съёмки сериала о юности серийного маньяка, убивающего преступников. Сериал, названный «Декстер: первородный грех», будет состоять из 10 серий.

Сюжет «Декстер: первородный грех» развернётся в 1991 году, за 15 лет до событий первого сезона. Молодого Декстера, которого сыграет Патрик Гибсон покажут студентом, начинающим понимать свою тёмную сторону и жажду крови. Приёмный отец расскажет ему о Кодексе: убивать только опасных преступников. Параллельно Декстер Морган начнёт стажировку в криминалистическом отделе полиции Майами.

«Декстер», «Правосудие Декстера» (2026 год) — американский телесериал канала Showtime, основанный на романе Джеффри Линдсея «Дремлющий демон Декстера».