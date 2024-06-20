Послы ЕС согласовали 14 пакет санкций против РФ

Послы стран-членов Евросоюза достигли согласия и приняли 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило бельгийское председательство в ЕС в четверг, 20 июня.

«Постпреды ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в сообщении председательства в соцсети X.

Указано, что новый пакет предусматривает новые меры, а также ужесточает действие введенных ранее санкций, закрывая возможные лазейки для России.

Напомним, США ввели мощные санкции против России.