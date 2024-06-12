Американцы поведали, как правильно есть темный шоколад

Эксперты из университета Тулейна в США поведали, как правильно есть темный шоколад. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что в день можно безопасно употреблять одну унцию (около 30 граммов) данного продукта.

По их словам, тайной объем лакомства не подвергает человека риску отравления токсичными металлами, содержащимися в нем.

Американцы говорят, что шоколад некоторых брендов может содержать свинец и кадмий в опасных для здоровья количествах.

Специалисты во время своей работы проанализировали 155 образцов темного и молочного шоколада, чтобы выяснить, в каких из них токсичных металлов больше всего.

Оказалось, что лишь в пяти образцах темного шоколада (в том числе одном образце с 50-процентным содержанием какао) количество кадмия было признано представляющим опасность для трехлетних детей (но не для взрослых) при условии употребления двух плиток в неделю.

Кроме этого указывается, что в продукции не нашли избыточного количества свинца и других токсичных металлов.

Ученые рассортировали шоколад по географическому признаку и обнаружили, что в темном шоколаде из Южной Америки содержание кадмия и свинца было выше, чем в шоколаде из Азии и Западной Африки.

Информируется, что темный шоколад с большим количеством кадмия и свинца безопасен при условии потребления одной унции в день – данное количество продукта обеспечивает организм медью, железом, марганцем, магнием и цинком без повышения риска избыточного поступления сахара и жиров.

Ранее диетолог рассказала, как правильно употреблять какао.