Ученые рассказали, как космическое облако заморозило Землю

Эксперты из Гарвардского и Бостонского университетов в США выяснили о прошлом Земли кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что два миллиона лет назад наша планета период обледенения – ее заморозило космическое облако.

Поясняется, что тогда Солнечная система столкнулась с плотным участком межзвездного газа и пыли.

Данная масса оказалась достаточно плотной, чтобы блокировать потоки солнечной энергии. В результате на нашей планете резко похолодало.

Информируется, что Солнечная система окутана гелиосферой, то есть гигантским плазменным пузырем светила. Она защищает нашу планету от радиации и галактических лучей, способных повреждать ДНК живых существ.

Сообщается, что холодное облако межзвездного материала могло заблокировать солнечный ветер, сжав гелиосферу и лишив Землю солнечного прикрытия.

Также специалисты провели компьютерное моделирование, которое показало, что влияние могло спровоцировать ледниковый период длительностью от нескольких сотен тысяч до миллиона лет.

Отмечается, что теорию о сжатии гелиосферы косвенно подтверждает увеличение содержания изотопов железа-60 и плутония-244 в антарктических снегах и льдах, а также на Луне, что соответствует периоду в два миллиона лет назад.

Резюмируется, что тяжелые и радиоактивные элементы образуются в космосе при взрывах сверхновых. Без гелиосферы их частицы попадали бы на нашу планету намного чаще.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.