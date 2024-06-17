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Новости > В России резко дорожает доставка товаров из Китая

В России резко дорожает доставка товаров из Китая

Агата Кловская
17.06.24 16:16
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В России резко дорожает доставка товаров из Китая

Цены на доставку грузов из Китая в Россию каждые две недели дорожают минимум на треть. Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что сейчас доставка контейнера в 40 футов поездом из китайского Гуанчжоу в Москву обойдется в рекордные $8500. Это на 40% дороже, чем в начале июня, когда тот же маршрут обходился в $6000, и на 70% дороже, чем в середине мая, когда контейнер можно было привезти за $5000.

Цены сейчас вплотную приближаются к пиковым значениям начала 2023 года, когда расценки на перевозку из Китая были на максимумах.

Как рассказал изданию один из импортеров, уже объявлено, что до конца июня ставки вырастут еще на 20-30%.

«Раньше этот путь был самым быстрым — груз приезжал всего за две недели, но теперь еще пару недель можно потратить на поиск контейнера и ожидание загрузки», — сообщил изданию неназванный бизнесмен.

По его словам, из-за дефицита контейнеров сроки доставки уже достигают двух месяцев, это как минимум на треть дольше, чем в мае.

Сообщается, что доставка морем ненамного дешевле, и при этом ощущается острая нехватка контейнеров, поскольку судам приходится теперь идти вокруг Африки, в обход мыса Доброй надежды. Такой маршрут значительно удлиняет время доставки.

Напомним, Си Цзиньпин пообещал Зеленскому, что не будет поставлять оружие России.

Тэги: Китай, Россия, доставка, товар

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