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Новости > Пять стран готовы передать Украине системы Patriot, — Байден

Пять стран готовы передать Украине системы Patriot, — Байден

Александр Панько
14.06.24 16:21
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Пять стран готовы передать Украине системы Patriot, — Байден

Пять стран выразили готовность передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы имеем поддержку пяти стран по предоставлению систем Patriot. Также мы даем знать странам, которые ждут от нас поставку Patriot в будущем, что им придется подождать. Мы все будем передавать сейчас Украине», — сказал Байден.

В свою очередь Зеленский напомнил, что Украина срочно нуждается в семи таких системах ПВО.

«Мы срочно нуждаемся в семи системах Patriot. Мы обсуждали возможность получить пять из них, это правда. И мы работаем над этим. Это не значит, что они будут у нас завтра, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины», — отметил украинский президент.

Напомним, в ФРГ заявили, что передают Украине четверть своих возможностей Patriot.

Тэги: Украина, Джо Байден, ПВО

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