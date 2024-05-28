Ахметов и операция «Тариф»

В чем не отказать Ахметову, так это в уникальном чувству бизнес трендов. Когда он финансирует политические проекты, он типичный лузер, а вот бизнес — чемпион! Его энергетической проект за годы войны стал основной прибылью даже несмотря на удары по энергогенерирующим объектам.

Тариф на электричество с 2022 года стал едва ли не единственным, что увеличился, но не планирует останавливаться. И если предыдущее увеличение было на 70 процентов, то нынешнее планируется на 110 процентов уже от существующего тарифа. То есть только за два с половиной года войны реальный тариф на электричество вырастет почти в 4 (четыре) раза! При том что курс доллара вырос всего на 35 процентов.

Но вернемся к операции «тариф». У Ахметова разработали четкий и пошаговый план как компенсировать свои расходы, который был согласован и профинансирован в середине компании в 2023 году как пиар стратегию на два года.

Шаг первый, компенсация оплаты за использованную электроэнергию как частных (льготных категорий) так и предприятий оборонной отрасли и критической инфраструктуры. Владельцам лицевых счетов, где нет долгов, было максимально восстановлено возмещение расходов на электричество (или автоматически в соответствии со льготами, или по решению комиссий государственных администраций) плюс минобороновские структуры (части в том числе) начали оплачивать электроэнергию на объектах, на которых они расположились.

Шаг второй, после ударов по энергетической инфраструктуре в 2022 году, ахметовцы разработали и начали воплощать программу «донор» (неофициальное название). Эта программа содержала кроме традиционного повышения тарифов (которые уже были одобрены на государственном уровне), когда аргументацией стало «восстановление энергоструктуры», еще и государственную поддержку, как финансовую так и в международной помощи. И здесь были включены как бесплатные поставки оборудования от партнеров, так и собственно беспошлинный завоз комплектующих. И в этой истории государство точно не получило кругленькую сумму.

И вот сейчас третий шаг. Который прикрывает еще и продажу электричества за границу (если кто-то сомневается). Те, кто знаком с элементарной математикой, понимают, что плательщики за электричество — это 70 процентов потребителей (но в абсолютных оплатах это почти 80 процентов), то есть даже с учетом неплатежей и нормы прибыли предприятия можно четко понимать, что даже на сегодняшний день прибыльность энергоструктуры Ахметова точно присутствует. А после повышения цены на электричество в июне а затем в октябре она будет еще больше. И после череды отключений доля недовольных повышением цен упала втрое, так что Ахметов все делает по науке.

Но никто даже не задается вопросом, почему еще неделю назад не выключали электричество, почему в Харькове и Запорожье все более-менее с электричеством, почему... ну еще много вопросов!

По материалам издания Проблематик