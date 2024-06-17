Ребров назвал состав сборной Украины на стартовый матч Евро-2024 против Румынии

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Наставник нашей команды Сергей Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии.

Украина: Лунин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Шапаренко, Судаков, Степаненко, Мудрик, Цыганков, Довбик

Румыния же сыграет в таком составе: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.

На Евро-2024 в группе E в 1-м туре также сыграют команды Бельгии и Словакии.

Напомним, сборная Украины будет взята под особую охрану во время Евро-2024 в Германии.