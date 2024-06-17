Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ребров назвал состав сборной Украины на стартовый матч Евро-2024 против Румынии

Ребров назвал состав сборной Украины на стартовый матч Евро-2024 против Румынии

Абелардо
17.06.24 15:07
154
Ребров назвал состав сборной Украины на стартовый матч Евро-2024 против Румынии

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Наставник нашей команды Сергей Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии.

Украина: Лунин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Шапаренко, Судаков, Степаненко, Мудрик, Цыганков, Довбик

Румыния же сыграет в таком составе: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.

На Евро-2024 в группе E в 1-м туре также сыграют команды Бельгии и Словакии.

Напомним, сборная Украины будет взята под особую охрану во время Евро-2024 в Германии.

Тэги: Сергей Ребров, сборная Украины по футболу, Евро-2024

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
17.06.24 18:01

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии на старте Евро-2024

17.06.24 16:40

Шотландцы обнаружили интересное сходство между людьми и шимпанзе

17.06.24 16:16

В России резко дорожает доставка товаров из Китая

17.06.24 15:51

Украина на первом этапе ожидает мобилизацию не менее 4000 заключенных, — Малюська

17.06.24 15:31

Стала известная еще одна польза от игры в «Тетрис»

17.06.24 14:56

«Укрэнерго» сократило время отключений света до вечера

17.06.24 14:50

Деокупация ЗАЭС приблизилась, — Зеленский

17.06.24 14:39

НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности

17.06.24 14:09

Японцы поведали о небывалой пользе томатного сока

17.06.24 18:01

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии на старте Евро-2024

17.06.24 14:56

«Укрэнерго» сократило время отключений света до вечера

17.06.24 14:39

НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности

17.06.24 12:16

Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

17.06.24 10:46

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 527 390 солдат

17.06.24 10:15

Зеленский подвел итоги Саммита мира

17.06.24 09:33

В ОП обнародовали коммюнике Саммита мира

15.06.24 09:15

Сегодня - 108 лет со дня рождения украинского кинопродюсера Алексея Ярмольского

14.06.24 16:21

Пять стран готовы передать Украине системы Patriot, — Байден

14.06.24 15:34

Путин озвучил бредовые условия для незамедлительного прекращения войны

11.06.24 04:28

Американцы узнали о здоровье женщин кое-что пикантное

11.06.24 03:04

Итальянцы выявили неожиданный способ борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона

11.06.24 10:41

Маск наехал на Apple из-за искусственного интеллекта

11.06.24 02:53

Китайцы перечислили продукты для здоровья сердца

11.06.24 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 520 850 солдат

11.06.24 00:44

Нейробиологи рассказали, чем полезны головоломки

11.06.24 16:21

В Риме произошло необычное ограбление

12.06.24 16:52

Американцы поведали, как правильно есть темный шоколад

13.06.24 15:37

Ученые рассказали, как космическое облако заморозило Землю

11.06.24 10:11

Появился искусственный интеллект от Apple

Фото и Видео
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
Появилось видео, как Обама спас Байдена от позора
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
В Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Пиранька: боец ВСУ попала в скандал из-за бордов с "выпадающей грудью"
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Установлен мировой рекорд скорости электромобиля - 438,7 км/ч
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Самый высокий пёс из ныне живущих: такого звания удостоился немецкий дог Кевин
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Билли Айлиш с 11 лет смотрела порно и заработала сонные параличи
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Сумерки богов (2024): тизер и дата выхода анимационного сериала, в котором много насилия и секса
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
Появилось видео, как Байден снова «потерялся» на публике
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
В итальянском парламенте произошла эпичная драка
Жуткий пожар в Кувейте оборвал десятки жизней – видео с места трагедии
Жуткий пожар в Кувейте оборвал десятки жизней – видео с места трагедии
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.