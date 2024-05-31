Германия позволила Украине бить по территории России не дальше 40 км, - СМИ

Германия разрешила Силам обороны Украины наносить удары по российской территории. При этом радиус поражения совсем небольшой. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает Bild, немецкое оружие для ударов против российской территории можно применять только в Харьковской области.

«Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны», — заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт.

Для ударов по территории страны-террориста рассматриваются две системы вооружений Германии:

— самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000;

— бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

«Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров», — добавляет Bild.

Напомним, Байден тайно разрешил Украине бить оружием США по РФ.