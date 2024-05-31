Россия планирует летом усилить депортацию украинских детей, — ISW

Правящий режим России намерен активизировать депортацию украинских детей на свою территорию в течение лета, усиливая еще этот компонент кампании геноцида в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Глава так называемой «Луганской народной республики» Леонид Пасечник заявил, что регионы РФ «примут» более 12 000 детей из оккупированной Луганской области в течение 2024 года.

Российская программа «Полезные каникулы» профинансируют поездку для 40 000 детей из оккупированной Украины, и те якобы посетят Россию для участия в летних лагерях и образовательных мероприятиях.

Летние детские лагеря в оккупированном Крыму и на территории России готовятся «принять» более 600 детей из оккупированной Украины в течение лета.

Так называемое «министерство образования и науки «ЛНР» анонсировало, что неустановленное количество подростков из оккупированной Луганской области посетит военно-патриотический спортивный лагерь Авангард в Волгоградской области России. Там они пройдут «подготовку по военно-инженерному делу, тактике, пожарному делу, парашютному спорту, связи, основам национальной безопасности, эксплуатации беспилотников и тактической медицины».

Аналитики подчеркивают, что насильственное перемещение детей из одной группы в другую является признанным актом геноцида. Украинские дети, депортированные в Россию на такие «каникулы» или «летние лагеря», сталкиваются с программами русификации, направленными на изоляцию от своих украинских семей, языка, культуры и истории.

Напомним, Россия держит 11 тысяч украинских детей в «лагерях перевоспитания».