В «Дії» запустят функцию электронного бронирования

На портале «Дія» в ближайшее время запустят функцию электронного бронирования. Функционалом смогут пользоваться компании. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно скорее. Так вышло, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале „Дія“ будет запущен функционал электронного бронирования», — заявила она.

Она рассказала, что, по мнению Минобороны, все компании, которые будут бронировать работников через электронный ресурс, «должны пользоваться позитивной дискриминацией».

«Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК», — заявила Черногоренко.

По словам чиновника, Минобороны «сделало все, что должно было с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов».

«Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через три-четыре недели... для коллег, чтобы „докрутить“ функционал, и мы запустимся», — заявила Черногоренко.

Напомним, в Раде предлагают «купить» бронь от мобилизации за 20 тысяч в месяц.