Британцы заявили, что бегать каждый день – вредно

Эксперты из университета Англия Раскин в Великобритании поведали, можно ли бегать каждый день. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ежедневные занятия бегом споосбны ослабить иммунную систему и вызвать рубцевание миокарда.

По их словам, занятия бегом способны повысить продолжительность жизни и сократить риск развития многих хронических заболеваний, но подобный благоприятный эффект достигается при условии соблюдения подходящего графика тренировок.

Так, как указывается, три часа бега в неделю представляют собой достаточный уровень физической активности.

Ученые поведали, что перерывы в тренировках необходимы даже профессиональным бегунам для восстановления суставов и связок. Непрерывные занятия без достаточного отдыха могут нанести вред здоровью.

Информируется, что одним из редких и опасных последствий перетренированности является рубцевание миокарда – накопление в сердце фиброзной ткани, происходящее из-за уничтожения его клеток, кардиомиоцитов, вследствие травм.

Сообщается, что ежедневный бег также способен ослабить иммунную систему, негативно влияя на функцию иммунных клеток, что может увеличить риск респираторных инфекций и вызвать резкие изменения гормонального фона, такие как снижение уровня гормонов адреналина и тестостерона в организме на 40%.

Резюмируется, что подобные нежелательные изменения ведут к недостаточному восстановлению мышц и накоплению повреждений в них.

Ранее ученые рассказали о правиле пяти тысяч шагов.