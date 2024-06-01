Валерий Онучин: директора КП «Запорожрынок» встретили... фекалиями

30 мая коллективу КП «Запорожрынок» был представлен новый директор — Роман Белогуб. Коллектив предприятия встретил нового директора ведром с помоями и фекалиями, сообщает Проблематик со ссылкой на блогера Валерия Онучина.

Также изданире пишет следующее:

«Роман Белогуб в Запорожье известен как „профессиональный стукач“, понятой и помощник оперативных работников СБУ. Был позорно уволен во времена мэрства Буряка с должности директора рынка Анголенко. Невзирая на сотрудничество с правоохранителями, запорожский криминалитет взял Романа Белогуба „под крыло“. Сейчас Роман Белогуб представляется как „смотрящий от Анисимова за рынком“.

Валерий Онучин сообщает, что „после феерического представления коллективу этого персонажа, представители новой городской власти почему-то быстро покинули помещение КП, как будто что-то знали. После обеда, в КП „Запорожрынок“ с папкой документов в руках, наведался новоиспеченный директор Белогуб. В этот момент что-то пошло не по плану и какое-то неустановленное лицо вылило целое ведро фекалий и помоев на голову Романа Белогуба! Последний не теряя времени, чтобы не вонять в помещении КП, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Примерно еще через час, уже переодетый Роман Белогуб приехал снова в КП „Запорожрынок“ не один а в сопровождении работника полиции! Конечно же полицейские умеют разбираться с фекалиями и Белогуб, как настоящий профессиональный стукач, это знает! Теперь, наверное, на предприятии будут проводить расследование по указанному факту потому что честь профессионального понятого Белогуба Романа надо отбелить. Роман уже сегодня получил прозвище Скунс среди работников КП, за невыносимый запах. Пожелаем ему удачи на новом месте работы.“ — сообщает в своем блоге Валерий Онучин».

Проблематик попросил дать комментарии, касательно инцидента. И вот что из того вышло: «Сотрудник рынка Виталий, подтвердил, что действительно в день представления Романа Белогуба директором рынка, на него было вылито ведро фекалий. Также, по словам сотрудников рынка, на следующее утро ситуация повторилась, о чем они готовы дать официальные показания».