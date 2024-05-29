Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины

Испания предоставит Украине дополнительную противовоздушную оборону для защиты от российских атак. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру.

«Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительная ПВО относительно конкретных систем и конкретных ракет», — рассказал Зеленский.

Он также уточнил, что не хочет раскрывать детали, пока эти системы не доставили в Украину.

Напомним, Нидерланды решили собрать Patriot для Украины.