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Видео-Новости > Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины

Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины

Александр Панько
29.05.24 11:57
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Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины

Испания предоставит Украине дополнительную противовоздушную оборону для защиты от российских атак. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру.

«Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительная ПВО относительно конкретных систем и конкретных ракет», — рассказал Зеленский.

Он также уточнил, что не хочет раскрывать детали, пока эти системы не доставили в Украину.

Напомним, Нидерланды решили собрать Patriot для Украины.

Тэги: Украина, Испания, ПВО, Владимир Зеленский

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