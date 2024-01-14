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Блоги > Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Автор: Андрей Головачев
14.01.24 21:58
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Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Когда начнется 3 мировая война? Сейчас на этот вопрос уже можно ответить вполне определенно: в конце 2024 года.

Через неделю после резни в Израиле 7 октября, я написал, что это будет иметь два очень важных следствия:

1.Ввойна Израиля с Хамасом приведет к масштабной ближневосточной войне и в первую очередь между США и Ираном. И сейчас, после того как США нанесли ракетный удар по Йемену, который является протекторатом Ирана, это уже становится очевидным.

2. Китай начнет военную операцию на Тайване в период между днем выборов в США 6 ноября 2024 г. и днем инаугурации — 6 января 2025 г, потому что в этот промежуток времени США будут находиться в состоянии близком к гражданской войне и они не смогут консолидировать свои усилия. Накануне выборов на Тайване 13 января Си Дзинпинь заявил, что в 2024 г. Тайвань будет так или иначе интегрирован в КНР. При этом китайское руководство надеялось, что на выборах победит партия гоминьдан, которая выступала за воссоединение Тайваня с Китаем. Это означал бы мирный вариант присоединения.

Но не сложилось: на выборах победила Демократическая прогрессивная партия, которая выступает за провозглашение независимости Тайваня от Китая.

Это означает, что вероятность вторжения Китая на Тайвань в указанные мною сроки приближается к 100%.

Но, я уверен, что первоначально начнется война между КНДР и Южной Кореей, где -то этой осенью, которая отвлечет ресурсы США.

Это будет означать полномасштабную 3 мировую войну. По ее итогам США, скорее всего, окончательно потеряют свою мировую гегемонию и превратятся в мощную региональную державу, а мир станет многополярным, который будут многие годы сотрясать региональные войны.
Украину же будет кидать, как щепку, в бушующем море.

Именно эта перспектива объясняет нежелание Конгресса продолжать финансирование Украины и срочные визиты в Украину министра иностранных дел Франции и премьера Англии.

Пристёгиваете ремни безопасности, мир входит в зону сильной турбулентности.

3 мировая, видимо, неизбежна и вся интрига заключается лишь в том , будет ли она конвенциональной, либо ядерной, когда цивилизация прекратит свое существование. Я все-таки надеюсь, что у мировых игроков, которые борются за свою гегемонию, хватит ума не переступить черту.

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Тэги: Третья мировая война

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