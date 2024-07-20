Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву

Вышел трейлер боевика «Киллер» Джона Ву с Натали Эммануэль и Омаром Си.

По сюжету фильма «Киллер» Натали Эммануэль играет профессиональную наемницу, которая при выполнении задания решает пощадить жертву. Теперь все убийцы Парижа получают на неё контракт, а неподкупный коп в лице Омара Си — единственный, кто может ей помочь.

Премьера фильма «Киллер» состоится 23 августа 2024 года.

Трейлер фильма «Киллер»: