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Видео-Новости > Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский

Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский

Александр Панько
24.07.24 10:51
69
Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский

Украина в будущем планирует использовать собственные ракеты. У ракетной программы страны хорошая динамика. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник, 23 июля.

«У нашей ракетной программы хорошая динамика. Трудная задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна со временем выйти на «максимальную самооборонную самостоятельность». Президент считает, что именно такие государства всегда легче находят действенных союзников и реализуют свои интересы.

Напомним, корпорация из США планирует запустить производство боеприпасов в Украине.

Тэги: Украина, ракеты, Владимир Зеленский

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